لقطات تكشف عن حقيقة ذوبان الجليد في القطب الجنوبي خلال 25 عاما.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها قيام العلماء بتحليل 25 عامًا من بيانات الأقمار الصناعية للحصول على صور "غير مسبوقة" حول ذوبان الجروف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية.









وأفادت دراسة مولتها وكالة ناسا، أن الجروف الجليدية في القارة فقدت حوالي 4000 طن من الجليد منذ عام 1994، ما أدى إلى إنتاج كمية من المياه الذائبة التي يمكن أن تملأ جراند كانيون " الأخدود العظيم " تقريبًا.









ويستخدم فريق علمي، بقيادة باحثين في معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا سان دييج ، بيانات الأقمار الصناعية لتتبع كيفية ذوبان الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية على مدار الـ 25 عامًا الماضية.







