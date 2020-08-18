وزير الرياضة لـ"صدى البلد": ندرس طلب الأهلي بصرف قيمة عقد مؤمن زكريا لعلاجه

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقفه بشأن طلب النادي الأهلي بصرف قيمة عقد لاعبه السابق مؤمن زكريا .





وقال صبحي في تصريحات خاصة لصدى البلد : إن الاهلي يرغب بالمساهمة في تكاليف علاج اللاعب بصرف قيمة عقده وهذا يتطلب موافقة الوزارة"





واضاف: "اللاعب ليس على قوة النادي وطلب الاهلي اجراء صحيح حيث يطلب قبل صرف اي مبلغ للاعب موافقة الجهة الادارية وهي وزارة الشباب والرياضة مثلما حدث سابقا في طلب صرف 600 الف جنيه للاعب".



