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أخبار العالم

سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:23 م
سماع دوي صافرات الإنذار
سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة.


وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أنه تم سماع دوي انفجار كبير شمال قطاع غزة.


يأتي ذلك في وقت تزداد فيها حالة التوتر على حدود القطاع، بعد ارتفاع معدل إطلاق البالونات الحارقة في غزة.


كما ارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية على وقع ازدياد اندلاع الحرائق من جراء البالونات الحارقة، حيث قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس إن حماس تلعب بالنار و"سيكون حريصًا بأن يحرقهم".


فيما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالاستعداد لجولة تصعيد في القطاع، مؤكدا أن حكم "الحريق كحكم الصاروخ".
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