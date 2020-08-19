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تعليم

انطلاق فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي الرابع بجامعة طنطا .. غدا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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قســـم التعليــــم
تنطلق غدا الخميس 20 اغسطس ، أولى فاعليات المؤتمر الافتراضي الدولي الرابع المتخصص في التصوير الطبي تحت عنوان "التصوير الطبي في جائحة كورونا ... الدروس والتحديات “، يشارك بالمؤتمر عدد كبير من العلماء الأجانب والمصريين والعرب لتبادل الخبرات في أحدث وسائل التشخيص بالأشعة لفيروس كورونا وتطور ظهور أعراض كورونا خارج الرئة بمختلف أنحاء الجسم.


أكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا أن المؤتمر يتضمن 3 جلسات رئيسية تناقش القدرة التشخيصية لاكتشاف فيروس  COVID-19 ومضاعفاته، خاصة بعد أن أصبحت الإصابة بفيروس كورونا لا تقتصر فقط على الجهاز التنفسي ويمكن أن تتأثر الأعضاء الأخرى أيضًا، كاختلال وظائف الكلى ، ومضاعفات الجهاز الهضمي وغيرها من الأعراض خارج الرئة.

ومن جانبه أضاف  الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث أن علماء من دول عديدة يجتمعون بالمؤتمر لمناقشة التحديات التي واجهت التصوير الطبي لمرضى فيروس كورونا خلال الفترة الماضية ورصد تأثيرات التطورات التكنولوجية المختلفة ودورها في دقة التشخيص، علاوةً على دراسة الأعراض الغير تقليدية الأخرى التي تظهر خارج الرئة وإمكانية اكتشافها مبكرًا عن طريق التصوير الطبي مما يسهم في رفع نسب الشفاء.

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وآشار الأستاذ الدكتور حسام زيتون سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر يعد منصة علمية دولية لتبادل الخبرات العلمية والطبية بين المشاركين، حيث يعقد المؤتمر بالتعاون مع الجمعية الأوربية للأشعة والأكاديمية الأمريكية لتعليم الأشعة عبر الإنترنت - ACORE والجمعية الأفريقية للأشعة والجمعية العربية للأشعة وأيضًا الجمعية المصرية للأشعة. 

ولمزيد من التفاصيل والاشتراك بالمؤتمر الرابط التالي

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