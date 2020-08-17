تكريم أول معهد يؤدي الامتحانات إليكترونيا و عدد من رواد التعليم الجامعي في مصر .. تفاصيل









في اطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي قام الاعلامي طارق الادور و السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية بتكريم بعض رواد التعليم في مصر .





وجاء على رأس المكرمين دكتور ماجد اكرام عبيد استاذ الهندسة المعمارية بجامعة عين شمس وعميد معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا والمهندس جون شريف حلمي نائب رئيس المعهد وذلك لجهودهما في تطوير العملية التعليمية في مصر .





جدير بالذكر أن تكريمهما يأتي في إطار أن هذا المعهد أول معهد يقوم بأداء الامتحانات على شبكة الانترنت ويعلن نتيجة الطلاب من خلالها بالاضافة الى استعدادهم التام للعام الدراسي الجديد من حيث الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات وتنفيذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة مرض كورونا.