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رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:17 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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عبدالله هشام
يستضيف ملعب خوسية الفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يلعب فريق ليون الفرنسي أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الفرنسي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي . 

وكان فريق ليون حقق مفاجأة بإقصاء منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي من دور ربع النهائي ويسعى لتحقيق الصعود لأول مرة في تاريخه. 

علي جانب آخر توحش فريق بايرن ميونخ بعدما حقق بطولة الدوري والكأس ونجح في التأهل إلي نصف نهائي المسابقة بعد إقصاء مذل ومهين لفريق برشلونة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين فقط. 

وسيواجه الفائز من مباراة ليون الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني فريق باريس سان جيرمان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأحد الموافق 23 أغسطس علي ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة. 
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