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مرأة

بنوع من الأعشاب.. علاج سريع ومذهل لخفض حرارة الجسم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:57 م
الحمى
الحمى
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لمياء الياسين
 يمكنك التعامل مع ارتفاع حرارة الجسم وتقليل الالتهابات بعلاجات طبيعية سريعة، وإليك علاجات من مطبخك يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.

- زيت القرنفل
له نشاط خافض للحرارة ومضاد للالتهابات، يساعد التأثير الخافض للحرارة على تقليل درجة حرارة الجسم الناتجة عن الحمى بينما يساعد التأثير المضاد للالتهابات في تقليل الألم الناتج عن الحمى.


ما يجب القيام به:
يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت القرنفل وزيت جوز الهند واللوز وتدليك الجسم، يمكنك أيضًا استنشاق الزيت عن طريق إضافة بضع قطرات منه إلى وسادتك.


- العسل
تساعد مضادات الأكسدة وخصائص العسل المضادة للميكروبات في علاج الحرارة على الفور، وتشير الأبحاث إلى أن العسل علاج فعال للسعال وعلاج منزلي ممتاز لعلاج أعراض الحمى المرتبطة بالزكام والإنفلونزا.


ما يجب القيام به:
امزج حوالي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ واشربه ببطء، يمكنك أيضًا تناول حوالي ملعقتين صغيرتين من العسل يوميًا قبل النوم.

- الزبيب
يعتبر الزبيب أيضًا علاجًا منزليًا فعالًا لعلاج الحمى فهو يمتلك خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للأكسدة.


الزبيب عبارة عن وجبات خفيفة لذيذة وصحية يمكن تناولها نيئة وكذلك يمكن استخدامها في الطهي.


ماذا أفعل:
نقع حوالي 20-25 حبة زبيب في نصف كوب من الماء حتى تصبح طرية، سحق الزبيب المنقوع وصفي السائل، أضف عصير الليمون إلى الخليط. وتناوله مرتين في اليوم.


- بذور الكاروم
بذور الكاروم غنية بمركبات "أجوين"، وتستخدم على نطاق واسع في نشاطها الخافض للحرارة.


تساعد هذه الخصائص في علاج الحمى، خاصة حمى التيفود، ويمكنك أخذ ملعقة كبيرة من بذور الكاروم وأضفها إلى الماء المغلي ويصفى ويشرب مرتين على الأقل في اليوم.


- الزنجبيل
هو عشب مشهور معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات لعلاج الحمى، يساعد مركب يسمى أجوين الموجود في الزنجبيل في السيطرة على الالتهابات البكتيرية والفيروسية، ويساعد الزنجبيل أيضًا في تقليل حرارة الجسم والحمى.


ماذا أفعل:
ابشر حوالي 2.5 سم من الزنجبيل الطازج وأضفه إلى نصف كوب من الماء المغلي، أضف حوالي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل وتناوله.

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