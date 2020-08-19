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أخبار البلد

حصول 700 مطعما وكافيتريا سياحية حتى الآن على شهادة السلامة الصحية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
حصل حتى الآن 700 مطعمًا وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص قامت حتى الآن بالتفتيش على 1000 مطعمًا وكافيتريا سياحية بالمحافظات المختلفة، حصل 700 منهم على الشهادة، والباقي سوف يتم المرور عليهم مرة أخرى بعد استيفائهم لكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الشهادة.

وأكد السيد عبد الفتاح العاصي على أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من26 يوليو2020.

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