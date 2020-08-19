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محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تناقش المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة 256 مليون جنيه

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، إجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع أعضاء لجنة المبادرة بالمحافظة.

واستعرضت موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالقري ال ٧ التي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة لتحسين جودة المعيشة والخدمات بها، ووجهت بالبدء في تنفيذ المشروعات الإنتاجية بهذه القري لتوفير فرص عمل للشباب.
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كما تم خلال الإجتماع، مناقشة الإعداد لبدء المرحلة الثانية من المبادرة والتي تضم ٥ قري على مستوى المحافظة بتكلفة ٢٥٦ مليون جنيه.

واوضحت انه سيتم وضع  أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها وفقًا لإحتياجات القري بالتنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة علي مستوي مراكز المحافظه الخمس .حياه كريمه لكافة الاسر بالقري النائية علي مستوي قري ونجوع المحافظة .

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المحافظة لتوفير حياه كريمه لكافة الاسر بالقري والنجوع علي مستوي المحافظه. 
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