سقطت أرضا.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير ضجة على إنستجرام.. شاهد

نشرت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه وهي تؤدي احدى الحركات الاستعراضية.









وقامت ابنة رانيا فريد شوقي، في الفيديو برفع قدمها لأعلى وهي تستعرض رشاقتها أمام متابعيها، لكنها سقطت أرضا أمام المتابعين، دون التعرض لإصابة من السقوط.









وكانت ملك عوض، قد ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.







