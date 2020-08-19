AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سقطت أرضا.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير ضجة على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:26 م
ابنة رانيا فريد شوقى
ابنة رانيا فريد شوقى
Advertisements
سعيد فراج
نشرت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، مقطع فيديو قصيرا عبر  خاصية استوري على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه وهي تؤدي احدى الحركات الاستعراضية. 


وقامت ابنة رانيا فريد شوقي، في الفيديو برفع قدمها لأعلى وهي تستعرض رشاقتها أمام متابعيها، لكنها سقطت أرضا أمام المتابعين، دون التعرض لإصابة من السقوط. 


وكانت ملك عوض، قد ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.


وظهرت ملك عوض برفقة والدتها الفنانة رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ عدة أشهر بأحد الفنادق الكبرى في مصر.
سقطت أرضا.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير ضجة على إنستجرام.. شاهد
سقطت أرضا.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير ضجة على إنستجرام.. شاهد
سقطت أرضا.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير ضجة على إنستجرام.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن | تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي.. وفاة شقيق نورا وبوسي.. حقيقة بوستر مسلسل الاختيار 2

اخبار الفن .. سبب وفاة ابن اوس اوس.. واعتزال داليا إبراهيم وإنجى خطاب.. وكاش مايوه رانيا يوسف يثير الجدل

بموقف مع عبد الحليم.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدها

بـ المايوه.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل داخل حمام السباحة

أخبار الفن | ابنة رانيا فريد شوقي بـ المايوه.. سقوط هيفاء وهبي على الأرض.. سر جديد عن مسلسل الاختيار

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن فتح الشواطئ والمتنزهات

بعد قليل.. قرارت جديدة لرئيس الوزراء بشأن كورونا

8 قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا

إعلامية تكشف عن حقيقة الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغيف الخبز.. فيديو

شادي محمد يوضح أسباب كثرة إصابات لاعبي النادي الأهلي.. فيديو

تفاصيل إصابة كبير الأطباء الشرعيين بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة جديدة تكشف ترتيب أعراض فيروس كورونا

بفستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود