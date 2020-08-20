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رياضة

حلمي طولان: قوة الأهلي تكمن في جاهزية الحاوي.. والزمالك الأفضل

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:02 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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محمد رشاد
أكد حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، أن تقنية "الفار" تمثل إضافة قوية إلى الدوري خلال هذا الموسم.

وقال "طولان"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت"، "لست من الذين يفضلون الحديث عن الحكام، لكن كان هناك تساهل في مباراتنا أمام الأهلي".

وتابع "لا أعلم لماذا لم يعد الحكم للفار بعدما استوقفه مرتين، أنا أرى على مستوى العالم عندما يقوم حكم الفار بوقف المباراة يذهب فورًا، هذا الأمر أزعجني تمامًا ولا أعلم ما السبب".

وكان الأهلي واجه إنبي، في الجولة 15 المؤجلة لبطولة الدوري الممتاز، في أولي المباريات بعد استئناف الدوري بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، وكان الحكم المباراة محمود البنا.

وعن قمة الأهلي والزمالك، أوضح أن "المستويات متقاربة بين الأهلي والزمالك وكلاهما لديهم مشاكل، بالنسبة للزمالك مشكلته في انضمام بن شرقي وأوناجم متأخرين بجانب أوباما".

وواصل "على الجانب الآخر، إصابات الأهلي وهذا يؤثر على الأداء داخل الملعب، هناك تشابه بين الفريقين لكن إلى حد كبير الأبيض سيكون كامل العدد بنجومه، وهذا سيعطيه قوة مثل فرجاني وأوناجم وبن شرقي وحامد ومصطفى محمد، وعلى الجانب الآخر وليد سليمان وأفشة وأجاي، هؤلاء مصدر قوة".

وأتم "الأهلي والزمالك أكبر فريقين في إفريقيا والشرق الأوسط، ولابد أن يكونا على مسؤولية تمثيل بلدنا بشكل مشرف في ظل الأشياء العظيمة التي تمر بالبلد من إنجازات، وأتمنى أن تكون الروح الرياضية على هذا المستوى الذي تظهر به بلدنا".

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.
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