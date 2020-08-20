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فن

هالة صدقي تنشر صورة لكلبها عائما في البحر.. وأحد المتابعين: الكلب مبسوط أكتر مني

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:29 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة لـ كلبها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وأظهرت الصورة الكلب وهو يعوم في البحر، وعلقت هالة صدقي قائلة "مين عايز ينزل يعوم معاه".

وحازت الصورة على تفاعل المتابعين وجاءت التعليقات كالآتي:
الكلب مبسوط اكتر مني 
ياريتني كنت الكلب 
الكلب شاف البحر وانا لا

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وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.


مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضاني الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.
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مين عايز ينزل يعوم معاه

A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on

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