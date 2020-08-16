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فن

أصدقاء الزمن .. هالة صدقى برفقة محمد فؤاد وإلهام شاهين من الإجازة الصيفية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى الصورة برفقة الفنانة إلهام شاهين والمطرب محمد فؤاد من خلال قضاء إجازتهم الصيفية.

وكتبت معلقة على الصورة:" احلى صحبه بالتوكتوك الرولز مع محمد فؤاد وإلهام شاهين اصدقاء الزمن".

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وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.


مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضاني الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.
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