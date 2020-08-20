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اقتصاد

غرفة سياحة الإسكندرية: إقبال على الساحل الشمالي رغم استمرار غلق الشواطئ العامة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال إيهاب الجندي عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بغرفة بالإسكندرية التجارية رئيس لجنة الفنادق، أن هناك إقبالا كبيرا من السياحة الداخلية على الإسكندرية والساحل الشمالي بالرغم من استمرار غلق الشواطئ العامة حتى الآن إلا أن المصريين يفضلون قضاء أوقات جميلة والاستمتاع بجو الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأشار إيهاب الجندي إلي أن نسب الإشغالات الفندقية منذ إجازة عيد الأضحى وحتى الأسبوع الماضي كانت تتراوح ما بين ٨٠% و٩٠٪؜ من من نسب الاشغالات المحددة طبقا لتعليمات رئيس الوزراء وهي ٥٠٪؜من عدد الغرف الفندقية  بكل فندق وقرية سياحية.

وأكد إيهاب الجندي ان نسب الإشغالات مازالت في حالة جيدة حتى الآن وهناك اقبال كبير على الساحل الشمالي أما مطروح فمازالت الأعداد ليست ككل عام نتيجة لاستمرار غلق الشواطئ حتى الآن.

وأشار إلى أن أغلب الإشغالات تكون خلال نهاية الأسبوع مع اجازات الحكومة والقطاع الخاص في الإسكندرية والساحل الشمالي نظرا لقربهما من القاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا.

واشار الى ان ما تقوم به الفنادق من اجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا طبقا لتعليمات الحكومة له دور كبير في تشجيع المصريين على قضاء اجازاتهم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.
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