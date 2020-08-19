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اقتصاد

المديونيات تتجاوز 9 مليارات جنيه.. الحديد والصلب: لم نحسم قرار تصفية الشركة حتى الآن

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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علياء فوزي
أكدت شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لم يتم حسم موقف الشركة حتى الآن بشأن التصفية، عقب إعلان وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم تحديد مصيرها قريبًا.


وقالت الشركة في بيان أرسلته إلى البورصة، اليوم الأربعاء، إن الشركة تعاني منذ سنوات من خلل كبير في هيكلها التمويلي وانخفاض حجم إنتاجها، حيث تصل نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية نحو 7 بالمائة في 31 مارس الماضي.


وأضافت: "على الرغم من مساندة الدولة متمثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتوفير مستلزمات التشغيل لها والفحوصات والأجور، فإن نتائج الأعمال تسوء من سنة إلى أخرى".


وأشارت إلى أن خسائر الشركة في مارس الماضي، بلغت 783.8 مليون جنيه، والمديونيات المستحقة على الشركة 9.08 مليار جنيه، ونسبة الخسائر المرحلة إلى رأس المال 410 بالمائة.


وأوضحت الشركة أنها وقعت مؤخرًا عقد شراكة مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر للمياه.


وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء وحدة نصف صناعية، وفي حالة نجاح التجارب سيتم عمل مصنع لتركيز الخام.


وتراجعت مبيعات الشركة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الجاري إلى 607.89 مليون جنيه، مقابل 1.025 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


وبلغت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020 نحو 936.03 مليون جنيه.


وسجلت الشركة خسائر بلغت 783.847 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 531.28 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 859.35 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 928.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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