شاهد.. أحمد الفيشاوي ونيللي كريم فى كواليس تصوير فيلم 30 مارس

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم 30 مارس، المقرر عرضه قريبا، ونشر مجموعة من الصور لكواليس الفيلم عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور قائلا: "نيللي كريم ووليد فواز وأحمد خالد صالح في كواليس فيلم ٣٠ مارس".

فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.