ماكرون: نقف إلى جانب قبرص واليونان ونرفض التدخل الأجنبي في ليبيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على تضامن بلاده مع اليونان وقبرص ضد تركيا، داعيا إلى ضرورة خفض التصعيد في المتوسط.





وفيما يخص ليبيا، قال ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، إن هناك تدخلا من قوة أجنبية في الصراع الليبي، إلى جانب انتهاكها لحظر السلاح في ليبيا.





وأضاف ماكرون: "بحثت مع ميركل قضية شرق المتوسط ولدينا رؤية مشتركة".





ومن ناحية أخرى، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن المعركة في ليبيا قد تتحول إلى معركة إقليمية.





وأضاف أن قطر وتركيا تعملان على تجنيد المتطرفين وإرسالهم لليبيا، وأكد أن نحو 30 ألف مرتزق أرسلتهم تركيا وقطر إلى ليبيا.