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تعليم

المرحلة الأولى| خطوات التقدم لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
ينطلق تنسيق المرحلة الأولى يوم 22 أغسطس المقبل ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، بحيث يتم تسجيل الرغبات الكترونيا عن طريق المنزل او معامل التنسيق الموجودة بالجامعات.


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وننشر لطلاب المرحلة الاولى بتنسيق 2020 الخطوات التى يجب على الطالب أن يتبعها للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:


- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg


- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.


-  قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-


- يجب على الطالب الالتزام بالقواعد والاسلوب الآتى اثناء ترتيب الاختيارات :


- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. 


- يختار الطالب  الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.



وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. 


- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.


- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.


- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.


- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك. 


-  يمكن للطالب أيضا حفظ نسخة من رغباته (Save As) علي حاسبه  الشخصي حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.


- فى حالة اذا قام الطالب بتعديل رغباته عدة مرات(وهذا متاح) يجب ان يعلم  بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام  به.

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