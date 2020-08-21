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توك شو

باحث سياسي: قدرة الجماعة الإرهابية على الحشد أصبحت صفرا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:01 ص
الميليشيات
الميليشيات
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البهي عمرو
قال ماهر فرغلى باحث في شؤون الحركات الإسلامية إن هناك خلافات بين الميليشيات والمرتزقة بجانب خلافات بين الجناح الإعلامي بالجماعة الإرهابية. 

 وأضاف  فرغلي – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " مع الإعلامي رامي رضوان - أن  هناك جناحان إعلاميان داخل قطر أحدهما يديره وضاح خنفر وقيادات الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تشعر بالخطر الكبير من نقص التمويل وهناك فشل كبير في إدارة الإعلام الإخواني.
 
وأوضح أن  تركيا تجلب المرتزقة وتمولهم للذهاب إلى ليبيا، مؤكدا أن الصراع يتزايد بين ميليشيات وبعضها في جناحي التنظيم الإخواني.

ولفت إلى أن قدرة الجماعة الإرهابية على الحشد أصبحت صفرا، موضحا أن الجماعة تعاني من ازمات تنظيمية وأخلاقية خلال الفترة الأخيرة.
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