أخبار الأهلي.. فايلر مطلوب فى سويسرا .. الخطيب يدعم الفريق قبل القمة 120.. أحمد فتحي يغازل الجماهير

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، أمس الخميس مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي كانت أبرزها التالي:









مازالت هناك شكوك حول مدى إمكانية بقاء المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رينيه فايلر، داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الأشهر المقبلة.









تلقى جمهور النادي الأهلي صدمة قوية منذ أشهر قليلة، بعد إعلان القلعة الحمراء إنهاء عقد أحمد فتحي لاعب الفريق، وتعاقده مع نادي بيراميدز لمدة ثلاث سنوات.









أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية صباح اليوم عقب المران الذين أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل.









حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي على حضور مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.







