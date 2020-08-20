تقارير: فايلر مدرب الأهلي يدخل دائرة اهتمام ناد أوروبي كبير

مازالت هناك شكوك حول مدى إمكانية بقاء المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رينيه فايلر، داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الأشهر المقبلة.
وخرجت بعض التقارير الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أثارت الجدل حول مستقبل المدرب السويسري وإمكانية رحيله وانتقاله إلى بيراميدز.
لكن هذه المرة، أفادت صحيفة "Watson" السويسرية أن فايلر قد دخل ضمن دائرة المدربين المرشحين وعددهم ١٥ لتدريب بازل بعد رحيل مدرب الأخير، مارسيل كولر.
وأعلن بازل يوم أمس، الأربعاء، فسخ التعاقد مع كولر بالتراضي بعد الخروج من بطولة الدوري الأوروبي أمام شاختار دونيتسك.
الصحيفة تشير إلى أن اسم فايلر يتواجد ضمن قائمة المرشحين لقيادة بازل والمكونة من 12 مدرب آخر وهم: أليكس فراي، فاليريان إسماعيل، ماركوس وينزييرل، ألكسندر زورنيجر، مارتن شميت، ألفريد شرودر، مارك شنايدر، بارتيك راهيمن، باولو ترامزاني، ماركوس بابل، برونو بيرنر بالإضافة لمدرب الأهلي.
بالإضافة إلى 3 مدربين شباب من أكاديمية بازل وهم: ساندرو شوارتز، مانويل باوم ومارسيل راب.
وأشادت الصحيفة بإمكانيات فايلر خاصة وأنه كان سببًا في صعود أراو إلى الدوري الممتاز وفي نورمبرج بألمانيا كان قاب قوسين أو أدني من الصعود إلى البوندزليجا.
وتابعت أن فايلر يقود الأهلي لتصدر الدوري المصري بدون أي هزيمة ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وواصلت: "رينيه يمتلك خبرة كبيرة في الدوري السويسري بعد تدريبه أراو وشافهاوزن ولوتسيرن على مدار مسيرته التدريبية، وقد يدفع هذا بازل في التفكير به".
وأضافت: "يمتلك فايلر عقدًا مع الأهلي في الوقت الحالي، ومن الصعب أن يفرط به العملاق القاهري، وهناك شرط جزائي يمنحه حرية الرحيل عن الأهلي ولكن ليس قبل نهاية سبتمبر".
الجدير بالذكر أن هناك تقارير قد ظهرت في الساعات القليلة الماضية تفيد بأن فايلر ليس لديه أي شرط جزائي في عقده مع الأهلي، وبالتالي، من الصعب على أي نادٍ آخر التعاقد معه.