AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقارير: فايلر مدرب الأهلي يدخل دائرة اهتمام ناد أوروبي كبير

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:33 م
فايلر
فايلر
Advertisements
محمد رشاد
مازالت هناك شكوك حول مدى إمكانية بقاء المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رينيه فايلر، داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الأشهر المقبلة.

وخرجت بعض التقارير الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أثارت الجدل حول مستقبل المدرب السويسري وإمكانية رحيله وانتقاله إلى بيراميدز.

لكن هذه المرة، أفادت صحيفة "Watson" السويسرية أن فايلر قد دخل ضمن دائرة المدربين المرشحين وعددهم ١٥ لتدريب بازل بعد رحيل مدرب الأخير، مارسيل كولر.

وأعلن بازل يوم أمس، الأربعاء، فسخ التعاقد مع كولر بالتراضي بعد الخروج من بطولة الدوري الأوروبي أمام شاختار دونيتسك.

الصحيفة تشير إلى أن اسم فايلر يتواجد ضمن قائمة المرشحين لقيادة بازل والمكونة من 12 مدرب آخر وهم: أليكس فراي، فاليريان إسماعيل، ماركوس وينزييرل، ألكسندر زورنيجر، مارتن شميت، ألفريد شرودر، مارك شنايدر، بارتيك راهيمن، باولو ترامزاني، ماركوس بابل، برونو بيرنر بالإضافة لمدرب الأهلي.

بالإضافة إلى 3 مدربين شباب من أكاديمية بازل وهم: ساندرو شوارتز، مانويل باوم ومارسيل راب.

وأشادت الصحيفة بإمكانيات فايلر خاصة وأنه كان سببًا في صعود أراو إلى الدوري الممتاز وفي نورمبرج بألمانيا كان قاب قوسين أو أدني من الصعود إلى البوندزليجا.

وتابعت أن فايلر يقود الأهلي لتصدر الدوري المصري بدون أي هزيمة ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وواصلت: "رينيه يمتلك خبرة كبيرة في الدوري السويسري بعد تدريبه أراو وشافهاوزن ولوتسيرن على مدار مسيرته التدريبية، وقد يدفع هذا بازل في التفكير به".

وأضافت: "يمتلك فايلر عقدًا مع الأهلي في الوقت الحالي، ومن الصعب أن يفرط به العملاق القاهري، وهناك شرط جزائي يمنحه حرية الرحيل عن الأهلي ولكن ليس قبل نهاية سبتمبر".

الجدير بالذكر أن هناك تقارير قد ظهرت في الساعات القليلة الماضية تفيد بأن فايلر ليس لديه أي شرط جزائي في عقده مع الأهلي، وبالتالي، من الصعب على أي نادٍ آخر التعاقد معه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة رحيل فايلر بشكل نهائي عن الأهلي

تقرير سويسري يكشف عرضا أوروبيا يهدد بقاء فايلر مع الأهلي

إسلام صادق: غياب مساعد فايلر يثير القلق في الأهلي

بعد عودة رينيه فايلر.. ملفات شائكة داخل الأهلي تنتظر فرمانا من السويسري

ناشئ الأهلي: وجودي في القلعة الحمراء لا يقل عن احترافي في أوروبا

ميدو: فايلر مدرب كبير وقارئ جيد للمباريات

ترشيحاتنا

جيران منزل وادى عنتر المحترق: شوفنا الموت قدام عنينا ولم نستطيع إنقاذ أسرة عم رمضان

أم وأطفالها الستة يتعرضون للطرد من طائرة قبل إقلاعها بسبب كمامة.. فيديو وصور

اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

من ملعب التتش.. أحمد فتحي يغازل جماهير الأهلي مرة أخرى

وزير الخارجية الإماراتي يحسم جدل شراء مقاتلات إف - 35 الأمريكية

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الكلاسيكي .. هنا الزاهد بـ لوك يجذب قلوب متابعيها

بـ 10 صور وكلمات رومانسية .. شاهد دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته

أم وأطفالها الستة يتعرضون للطرد من طائرة قبل إقلاعها بسبب كمامة.. فيديو وصور