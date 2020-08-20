تقارير: فايلر مدرب الأهلي يدخل دائرة اهتمام ناد أوروبي كبير

مازالت هناك شكوك حول مدى إمكانية بقاء المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رينيه فايلر، داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الأشهر المقبلة.





وخرجت بعض التقارير الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أثارت الجدل حول مستقبل المدرب السويسري وإمكانية رحيله وانتقاله إلى بيراميدز.





لكن هذه المرة، أفادت صحيفة "Watson" السويسرية أن فايلر قد دخل ضمن دائرة المدربين المرشحين وعددهم ١٥ لتدريب بازل بعد رحيل مدرب الأخير، مارسيل كولر.





وأعلن بازل يوم أمس، الأربعاء، فسخ التعاقد مع كولر بالتراضي بعد الخروج من بطولة الدوري الأوروبي أمام شاختار دونيتسك.



