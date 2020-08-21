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عبد الغني هندي: النظافة ركن أساسي في الإسلام.. وعودة الناس إلى المساجد فاتحة خير.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:06 ص
دكتور عبد الغني هندي
دكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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محمود محسن
أكد دكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الإسلام قد حرم القتل وحرم ظاهرة وأد البنات التي كان عادة تتم فى الجاهلية وحرم إذهاب العقل لكي يحافظ الانسان على روحه وأن يحافظ على الأخرين.

وأضاف هندي خلال لقاء له ببرنامج صباح البلد الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد أن الحفاظ على حياه الانسان يكون حتى فى الطعام  عن طريق غسل اليدين قبل الأكل وبعده وايضا في الحج يسبقها الاغتسال والوضوء قبل ارتداء ملابس الاحرام.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن النظافة ركن في الدين فهي من الايمان مؤكدا أن الاجراءات الاحترازية فريضة علينا يجب جميعا ان نتعاون بها .

وأشار هندي إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قال "أنه من قتل نفسا بغير نفس أو أفسد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" وهذا يدل على أن الدين امرنا بالحفاظ على النفس البشرية.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن عودة الناس الى المساجد فاتحة خير وهناك حالة التزام داخل المساجد وهناك التزام من المصلين فحالة الحرمان التى سبقت فتح المساجد سيدل على رهان ووعي الناس وحب الناس فى العودة لبيوت الله.
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