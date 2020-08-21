AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فراشة في مقدمة العنق.. الفرق بين قصور وفرط الغدة الدرقية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:31 م
اعرف الفرق بين قصور
اعرف الفرق بين قصور وفرط الغدة الدرقية
Advertisements
اسماء محمد
اضطرابات الغدة الدرقية حالات تؤثر على الغدة الدرقية ، وهي غدة على شكل فراشة في مقدمة العنق، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيم العديد من عمليات التمثيل الغذائي في جميع أنحاء الجسم، وتؤثر الأنواع المختلفة من اضطرابات الغدة الدرقية على هيكلها أو وظيفتها.

ذكر موقع "medicinenet" أن الفرق بين أعراض قصور الغدة الدرقية وأعراض فرط الغدة الدرقية.
أعراض قصور الغدة الدرقية
إعياء
ضعف التركيز أو الشعور "بالضباب" الذهني
جلد جاف
إمساك
الشعور بالبرد
احتباس السوائل
آلام العضلات والمفاصل
كآبة
نزيف الحيض المطول أو المفرط عند النساء

فرط نشاط الغدة الدرقية
تشمل أعراض وعلامات فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

رعشة
العصبية
سريع القلب معدل
إعياء
عدم تحمل الحرارة
زيادة في حركات الأمعاء
زيادة التعرق
مشاكل التركيز
فقدان الوزن غير المقصود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 إشارات لا تغفلها.. أعراض اضطرابات الغدة الدرقية عند الرجال

يصيبك بالتعب المستمر.. احذر من نقص هرمون الغدة الدرقية

خطر على الصحة أم لا؟.. تعرف على أسباب فرط التعرق عند الرجال

مختلفة ومش معروفة.. أعراض قصور الغدة الدرقية عند المسنين

عدم انتظام ضربات القلب يسبب الموت المفاجئ.. الأسباب والأعراض

احذر .. قصور الغدة الدرقية يؤثر على 9 وظائف بالجسم

ترشيحاتنا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

نبيل الحلفاوي لمتابعيه: توقفت عن الرد على الاسطوانات المشروخة

أصغر وأحلى مصور.. طفل لا يتعدى السابعة يقوم بفوتوسيشن لمي حلمي

تطور مفاجئ في الأزمة الليبية.. حكومة الوفاق تدعو لوقف إطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية

بعد وقف إطلاق النار.. رئيس البرلمان الليبي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي وقوة شرطة فى سرت

بسبب الحجر الصحي.. ليفربول في ورطة قبل مواجهة آرسنال بكأس الدرع الخيرية

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

بقيمة 6 جنيهات.. انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21-8-2020

الأرصاد: منخفض جوي جديد تشهده البلاد غدا.. ورياح مثيرة للأتربة تضرب الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيش وسط الموتى| قبيلة إفريقية تحنط المتوفين وتغتسل بسوائلهم.. صور

بعد إعلان خطوبتهما.. صور رومانسية جمعت بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

بجمبسوت أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى عقد قران شقيقتها