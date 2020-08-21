فراشة في مقدمة العنق.. الفرق بين قصور وفرط الغدة الدرقية

اضطرابات الغدة الدرقية حالات تؤثر على الغدة الدرقية ، وهي غدة على شكل فراشة في مقدمة العنق، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيم العديد من عمليات التمثيل الغذائي في جميع أنحاء الجسم، وتؤثر الأنواع المختلفة من اضطرابات الغدة الدرقية على هيكلها أو وظيفتها.
ذكر موقع "medicinenet" أن الفرق بين أعراض قصور الغدة الدرقية وأعراض فرط الغدة الدرقية.
أعراض قصور الغدة الدرقية
إعياء
ضعف التركيز أو الشعور "بالضباب" الذهني
جلد جاف
إمساك
الشعور بالبرد
احتباس السوائل
آلام العضلات والمفاصل
كآبة
نزيف الحيض المطول أو المفرط عند النساء
فرط نشاط الغدة الدرقية
تشمل أعراض وعلامات فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:
رعشة
العصبية
سريع القلب معدل
إعياء
عدم تحمل الحرارة
زيادة في حركات الأمعاء
زيادة التعرق
مشاكل التركيز
فقدان الوزن غير المقصود