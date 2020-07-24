مذيعة تكتشف إصابتها بـ السرطان في رسالة مفاجئة من متابعة|شاهد

اكتشفت مراسلة تلفزيونية أمريكية إصابتها بمرض السرطان إثر تلقيها رسالة بريد إلكتروني من واحدة من متابعيها حذرتها فيها من وجود كتلة في رقبتها بعد أن انتبهت إليها أثناء تقديم المذيعة لتقرير إخباري حول أزمة فيروس "كورونا"، وحثتها هذه السيدة في رسالتها على استشارة طبيب وإجراء فحص للغدة الدرقية للتأكد من أن هذه الكتلة ليست عرضًا لمرض خطير.









وأعلنت المراسلة "فيكتوريا برايس"، وهي من ولاية "فلوريدا" الأمريكية مؤخرًا عن إصابتها بمرض السرطان في تغريدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتوجهت كذلك بالشكر إلى المتابعة التي حذرتها بشأن الخطورة المحتملة لكتلة الرقبة التي تعاني منها، وأكدت أنها ممتنة لها.

















وأشارت إلى أنها ستحصل على إجازة من عملها لبعض الوقت، وشاركت "برايس" أيضًا صورة سيلفي ظهرت فيها وهي تشير إلى الكتلة في رقبتها، والتي انتبهت إليها متابعتها أثناء مشاهدتها في التلفزيون.









وأوضحت "برايس" أنها كانت قد حصلت على ترقية في الفترة الأخيرة وكانت تعمل لساعات طويلة دون أن تولي صحتها اهتمامًا كبيرًا، خاصة وأن أزمة "كورونا" زادت من وطأة وضغوط العمل، لكن ذلك تغير عندما تلقت هذه الرسالة المفاجئة من متابعتها، حيث أشارت هذه السيدة في رسالتها إلى أن الكتلة الموجودة في رقبة "برايس" أثارت انتباهها لأنها ذكرتها بكتلة عانت منها بدورها، وتبين أنها سرطانية.

















وأضافت المذيعة أن تشخيص حالتها استغرق بعض الوقت بسبب أزمة "كورونا"، لكنها من المقرر أن تخضع إلى عملية جراحية يوم الاثنين المقبل، بعد أن تم التأكد بالفعل من إصابتها بورم سرطاني، كما أخبرها الأطباء بأن المرض ينتشر.







