ملكة عروض كمال الأجسام تعود من الموت لتنشر رسالة على فيسبوك.. صور

تفاجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود رسالة نشرتها عارضة كمال أجسام توفيت حديثا متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت قد توفيت عارضة كمال الاجسام جيما سيسون، الملقبة بالملكة، بعد معركة استمرت عامين مع السرطان عن عمر يناهز 39 عاما، وتفاجأ متابعو حسابها على موقع فيسبوك برسالة مؤثرة منشورة على حسابها.





يبدو أن جيما كتبت هذه الرسالة قبل وفاتها، لينشرها زوجها بعد وفاتها، وتضمن النص المؤثر: "إذا تم نشر هذا، فهذا يعني أنني مت أخيرا، أنا حزينة لمفارقتكم جميعا، وآمل أن يكون موتي بمثابة تحذير للآخرين لفحص أنفسهم بشكل مبكر".





وتم تشخيص مرض جيما لأول مرة في أبريل 2018، واكتشفت إصابتها بشرطان الحوض، وخضعت لأسابيع من العلاج الإشعاعي واستكملتها سنة من الرعاية المستمرة وكانت في طريقها للشفاء.





ولكن في يوليو 2019 تفاجئت بعودة المرض، اكتشف الأطباء إصابتها بالمرض نفسه في العمود الفقري والكبد والمعدة، وأجرت عملية جراحية كبيرة في العمود الفقري استغرقت 7 ساعات لإزالة الورم الضاغط على الحبل الشوكي، ولكن حبيبها ريكي مور قرر الزواج منها رغم مرضها في مايو الماضي.





وماتت جيما بعد مرور شهرين على زواجها، وهي بين ذراعي حبيبها، وتفاجأ الجميع بالرسالة المنشورة عبر حسابها مرفقة بصورة مع حبيبها.





وتابعت رسالة جيما: "آمل من خلال مشاركة قصتي عن السرطان، أن يكون إجراء مسح السرطان الثانوي إجباريا، وحتى إذا حدث ونجا شخص واحد من الموت م خلال التشخيص المبكر، سأشعر أنني أنجزت شيئا جيدا".





واختتمت الرسالة بـ : "لا أستطيع أن أنشر الله بما فيه الكفاية، لقد كان بجانبي طوال الطريق وأعطاني قدرا مذهلا من الحب والدعم طوال هذا الوقت المروع، أريد أن يعرف أحبائي أن الألم والمعاناة قد توقفت الآن وأنا في سلام، وممتنة لكل الدعم الذي تلقيته".