أضرار أوميجا 3.. ترقق الدم وتسبب النزيف
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:01 م
اضرار اوميجا 3
تعد اوميجا 3 أحد الأحماض الدهنية العديدة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر أيضا، ولكن لا يجب الإكثار منه لتجنب أضرار اوميجا 3، ويمكن الحصول عليه من الأسماك أو من المكملات الغذائية، إلا أن أضرار اوميجا 3 تحدث عند استهلاك كميات كبيرة منها.
لذا فإن أفضل طريقة لتجنب أضرار أوميجا 3
عن طريق تجنب الحصول عليها بكميات
أكبر من حاجة
الجسم لها، ويمكن
تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن إذا كنت لا تأكل الأسماك الدهنية كثيرًا ، أو مكمل غذائي.
وكشفت إدارة الغذاء والدواء (FDA)، أن من بين اضرار أوميجا 3
بلس التي تحتوي على EPA و DHA واستهلاك كميات مفرطة منها تتخطى 3000 مجم في اليوم يمكن ان يؤدي إلى الإصابة بـ ترقق الدم أو نزيف مفرط لدى بعض الأشخاص.
ومع ذلك من المهم التأكد من أن المكمل الخاص بك يحتوي على ما يكفي من حمض eicosapentaenoic (EPA) وحمض docosahexaenoic (DHA)، وذلك لتجنب اضرار اوميجا 3
؛ حيث ان هذه هي أكثر أنواع دهون اوميجا 3 فائدة ، ويوجد منها ايضا في الأسماك الدهنية والطحالب.
يمكنك أيضًا الحصول على اوميجا 3
من البذور والمكسرات ، مثل بذور الكتان والجوز؛ حيث انه تحتوي هذه الأطعمة على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، والذي يمكن تحويل جزء صغير منه إلى EPADHA في جسمك.