أضرار أوميجا 3.. ترقق الدم وتسبب النزيف

تعد

أحد الأحماض الدهنية العديدة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر أيضا، ولكن لا يجب الإكثار منه لتجنب أضرار اوميجا 3، ويمكن الحصول عليه من الأسماك أو من المكملات الغذائية، إلا أن

تحدث عند استهلاك كميات كبيرة منها.