فوائد غير متوقعة لـ حبوب اوميجا 3 بلس أبرزها تخفيف الوزن

فوائد حبوب أوميجا 3 بلس غناها بأحماض أوميجا 3 الدهنية والتي تعد مهمة جدًا لصحتك فإذا لم تأكل الكثير من الأسماك الزيتية ، فقد يساعدك تناول مكملات زيت السمك على الحصول على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية على الحماية ضد عدد من الأمراض إليك أبرز فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للحامل وللشعر والبشرة



فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للحامل



قد يؤدي تناول مكملات زيت السمك أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية أيضًا إلى تحسين النمو البصري للرضيع ويساعد في تقليل خطر

لذلك ، من المهم للأمهات الحصول على ما يكفي من أوميجا 3 أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية .

مكملات زيت السمك في الأمهات الحوامل والمرضعات قد تحسن التنسيق بين اليد والعين عند الرضع.



فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للشعر والبشرة

فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للشعر غير متوقعه فتلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 أو الدهون غير المشبعة أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز الوظيفة الكلية للجسم. لا تزال ضرورية للحفاظ على صحة جيدة وشعر لامع يمكن تحقيق ذلك عن طريق الحصول على كمية كافية من أوميجا 3 في نظامنا الغذائي.



يمكن لأوميجا 3 أيضًا تشجيع الشعر الصحي اللامع على تكوين وتشجيع نمو شعر جديد من الداخل ومن فوائد حبوب أوميجا 3 المساعدة على تعزيز تدفق الدم بشكل أفضل ومنع الشعر التالف وتساعد هذه الأحماض أيضًا على إنتاج زيت فروة الرأس الأساسي الذي يمكنه بشكل طبيعي تغطية وتغذية خصلات شعرك ..

أما عن بشرتك هي أكبر عضو في الجسم ، وتحتوي على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تنخفض صحة الجلد طوال حياتك ، خاصة أثناء تقدم السن أو بعد التعرض لأشعة الشمس.

ومع ذلك ، هناك عدد من الأمراض الجلدية التي قد تستفيد من مكملات زيت السمك ، بما في ذلك الصدفية والتهاب الجلد يمكن أن تتضرر بشرتك بسبب الشيخوخة أو التعرض لأشعة الشمس أكثر من اللازم مكملات زيت السمك قد تساعد في الحفاظ على صحة الجلد.



فوائد حبوب اوميجا 3 بلس



ويعد حوالي 30 ٪ من زيت السمك يتكون من أوميجا 3 ، في حين يتكون 70 ٪ المتبقية من الدهون الأخرى. ما هو أكثر من ذلك ، يحتوي زيت السمك عادة على بعض فيتامين A و Dتجدر الإشارة إلى أن أنواع أوميغا 3 الموجودة في زيت السمك لها فوائد صحية أكبر من أوميجا 3 الموجودة في بعض مصادر النبات.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأسماك لديهم معدلات أقل بكثير من أمراض القلب يبدو أن عوامل الخطر المتعددة لأمراض القلب تنخفض بسبب استهلاك السمك أو زيت السمك.

وتقلل الدهون الثلاثية بحوالي 15-30 ٪ كما يساعد في تقليل ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة و قد يمنع تصلب الشرايين وعدم انتظام ضربات القلب على الرغم من أن مكملات زيت السمك يمكن أن تحسن العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب ، لا يوجد دليل واضح على أنه يمكن أن يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية



فوائد حبوب omega 3 plus



قد تساعد حبوب اوميجا 3 بلس في علاج بعض الاضطرابات العقلية يتكون دماغك من حوالي 60 ٪ من الدهون ، والكثير من هذه الدهون عبارة عن أحماض أوميجا 3 الدهنية.و تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية معينة لديهم مستويات دم أوميجا 3 أقل بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول زيت السمك بجرعات عالية قد يقلل من بعض أعراض الفصام مكملات زيت السمك قد تحسن من أعراض بعض الاضطرابات النفسية. قد يكون هذا التأثير نتيجة لزيادة تناول الأحماض الدهنية أوميجا 3.



قد تساعد حبوب اوميجا 3 بلس أيضا في تخفيف الوزن خاصة وأن السمنه تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض أخرى ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان علاوة على ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات زيت السمك ، بالاقتران مع النظام الغذائي أو التمارين الرياضية ، يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن



يشير أحد الدراسات التي أجريت على 21 دراسة إلى فوائد حبوب اوميجا 3 بلس غير متوقعه لأن مكملات زيت السمك لم تقلل بشكل كبير من الوزن لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة ولكنها خفضت محيط الخصر ونسبة الخصر إلى الورك

قد تساعد مكملات زيت السمك في تقليل محيط الخصر ، فضلاً عن المساعدة في إنقاص الوزن عند اقترانه بالحمية أو ممارسة الرياضة.