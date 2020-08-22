بعد قرار فتح الحدائق والمنتزهات.. نواب يحذرون من خطورة الموجة الثانية لكورونا.. ومُقترح بتغليظ عقوبة عدم ارتداء الكمامة

سماح سعد تحذر من زيادة أعداد إصابات كورونا في الفترة المقبلة

حسني حافظ: كورونا مازالت مستمرة واللقاح يحتاج لوقت

شادية ثابت: يجب تغليظ عقوبة عدم ارتداء الكمامة









أكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، أنه سيتم افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة يوم الإثنين القادم وتشمل حديقة الحيوانبالجيزة ، وحديقة الأورمان، وحديقة الأسماك.









وقال "القرش"، إنه سيتم الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ، بحيث تستوعب الحدائق 25% من إجمالى كامل قوتها والطاقة الإستيعابية لها بحيث لايحدث تكدس للمواطنين وبالتالى ينتشر فيروس كورونا بين المواطنين .





وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، محذرين من الموجه الثانية المحتملة للفيروس في الفترة المقبلة.





عبرت الدكتورة سماح سعد، عضو مجلس النواب، عن استيائها الشديد من إهمال عدد كبير من المصريين للإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها كلًا من: منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩"، قائلة:"الناس بتتعامل أن خلاص كورونا مبقتش موجودة والدنيا رجعت زي الأول وبكدة لو في موجه تانية من الفيروس الأعداد في مصر هتكون هائلة".





وأكدت "سعد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن فيروس كورونا مازال متواجد ولكنه يمر بحالة من الضعف قد يتبعها موجه ثانية من المؤكد أنها ستكون أقوى من الأولى، مشيرة إلى أن اختفاء خطورة هذا الوباء ستبدأ فور إعلان اكتشاف لقاح له بشكل رسمي ومن ثم سيُصبح وباء لا يمثل خطورة على الإنسان.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن فتح الحدائق والمتنزهات وعودة صلاة الجمعة أمر طبيعي بعد قرارات التعايش مع الفيروس، قائلة:"الحياة لازم ترجع لطبيعتها والناس تخرج وتتفسح ولكن بالكمامة والكحول أو معطر الأيد والالتزام بالتباعد الاجتماعي".





ومن جانبه، علّق النائب حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة يوم الإثنين القادم والتي تشمل حديقة الحيوان بالجيزة ، وحديقة الأورمان ، وحديقة الأسماك، قائلًا:"كورونا لسا موجودة ولازم كل فرد يخاف على نفسه وأسرته لأن في مصر لسا مسجلناش صفر حالات ومن الممكن أن يكون في موجه تانية مع قرب فصل الشتاء".





وأوضح "حافظ"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن خطورة فيروس كورونا ستظل قائمة حتى يتم اكتشاف علاج أو لقاح له، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التوعية من قبل وسائل الإعلام المختلفة للمواطنين بخطورة وأهمية الفترة المُقبلة.





وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لوسائل الإعلام دور هام في عملية توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في الفترة الماضية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، لافتًا إلى ضرورة اتباع هذه الاجراءات في هذه الفترة تزامنًا مع بداية عودة كافة الأنشطة بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر.









اقترحت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على الأشخاص الذين يسيرون بدون ارتدى الكمامة الطبية أو القماشية، مشيرة إلى أن اتباع الإجراءات الاحترازية هو الحل الوحيد للتخلص من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".





وأوضحت "ثابت"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن عودة الحياة لطبيعتها لا يعني انتهاء زمن الكورونا بل يعبر عن التعايش مع الأمر الواقع والتسليم بحقيقة وجود هذا الفيروس مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحمي من الإصابة به، لافتة إلى أن الفيروس قد يتحور أو يعود لقوته مرة أخرى في الفترة المُقبلة.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري يعي تمامًا خطورة الموقف خاصة وأنه يمس حياتهم بشكل مباشر، قائلة:"الأعداد عندنا بدأت تقل بشكل كبير لكن لازم نحافظ على التباعد الاجتماعي ونفتكر دايمًا إن في التباعد حياة".





وتابعت:"الاجراءات دي مش بس لكورونا في أمراض كتير بتتنقل بالتلامس ولازم نحافظ على نفسنا ونغير من سلوكيات وأساليب حياتنا".