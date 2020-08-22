الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الناجى والكيال بالفيوم.. شاهد

نجحت الأجهزة الشعبية والسياسية والأمنية بمحافظة الفيوم ، فى أنهاء خصومه ثأرية بين عائلتى الكيال بمركز الفيوم والناجى بمدينة الفيوم ، وتقديم كفن من عميد عائلة الناجى الى كبار عائلة الكيال .





ترجع الواقعة فى منتصف عام 2019 عندما نشبت مشاجرة بين بعض أفراد من عائلة الكيالين والناجى ، بسبب النزاع حول ملكية قطعة أرض ، أسفرت عن مصرع أحد أفراد عائلة الكيالين .

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وحرصا من وزارة الداخلية ، على تصفية وانهاء كافة الخصومات الثأرية بمحافظات مصر ومن ضمنها محافظة الفيوم ، وتحت رعاية

اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم ، والاجهزة الامنية بالمحافظة .





نجح النائب سيد سلطان عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم برعاية العمده ربيع سلطان عضو مجلس الشورى السابق والمحاسب محمد سلطان مدير عام الصندوق الاجتماعى لمحافظات الصعيد ، والعمده حمدى عويس سلطان عمدة كفور النيل و بعض الشخصيات العامة مثل : الشيخ سيد العربى ورجب بيومى وأشرف خضر ومحمد سيد عبد العال ومحمود عبد الرحمن ، ومحمد عبد الجواد الناجى عميد عائلة الناجى بمصر فى أقناع أفراد العائلتين فى الجلوس لجلسة صلح بينهما ، وبعد عدة جلسات مصغرة من التحكيم ، تم الحكم على عائلة الناجى بمدينة الفيوم بتقديم كفن الى عائلة الكيال بمركز الفيوم .





وفى حديقة منزل العمده ربيع سلطان عضو مجلس الشورى السابق ، أقيم سرادقا كبيرا ، بحضور المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم وعضو مجلس الشيوخ ، وعددا من أعضاء مجلس النواب ، وهم المهندس ربيع أبو لطيعة و منجود الهوارى وكمال أبو جليل وأحمد مصطفى عبد الواحد والمهندس هشام والى .





أكد النائب سيد سلطان عضو مجلس النواب بدائرة مركز الفيوم والمشرف على جلسة الصلح فى كلمته ، بأن موافقة الطرفين من أفراد العائلتين لحضور هذا الميعاد وجلسة الصلح لشئ مشرف ، يستحقون عليه كل الشكر والتقدير

وفى نهاية الجلسة ، حمل عميد عائلة الناجى الكفن وقدمه لعميد عائلة الكيالين وسط هتافات الله أكبر من الحضور ، ثم تعانقا ، وأقسموا جميعا على كتاب الله بتصفية كافة الأجواء وبدء صفحة جديدة من الحب والأخاء وتبادل الزيارات بين أفراد العائلتين .