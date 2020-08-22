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محافظات

الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الناجى والكيال بالفيوم.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:21 ص
الكفن ينهى خصومة
الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الناجى والكيال بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 نجحت الأجهزة الشعبية والسياسية  والأمنية بمحافظة الفيوم ، فى أنهاء خصومه ثأرية بين عائلتى  الكيال بمركز الفيوم والناجى بمدينة الفيوم ، وتقديم كفن من عميد عائلة الناجى الى كبار عائلة الكيال .


ترجع الواقعة  فى منتصف عام 2019 عندما نشبت مشاجرة بين  بعض أفراد من عائلة الكيالين والناجى ، بسبب النزاع حول ملكية قطعة أرض  ، أسفرت عن مصرع أحد أفراد عائلة الكيالين .

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وحرصا من وزارة الداخلية ، على تصفية وانهاء كافة الخصومات الثأرية بمحافظات مصر ومن ضمنها محافظة الفيوم ، وتحت رعاية 

اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم ، والاجهزة الامنية بالمحافظة .


نجح  النائب سيد سلطان عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم برعاية العمده ربيع  سلطان عضو مجلس الشورى السابق والمحاسب محمد سلطان مدير عام  الصندوق الاجتماعى لمحافظات الصعيد ،  والعمده حمدى عويس سلطان عمدة كفور النيل و بعض الشخصيات العامة مثل : الشيخ سيد العربى ورجب بيومى وأشرف خضر ومحمد سيد عبد العال ومحمود عبد الرحمن ، ومحمد عبد الجواد الناجى عميد عائلة الناجى  بمصر فى أقناع أفراد العائلتين فى الجلوس لجلسة صلح بينهما ، وبعد عدة جلسات مصغرة  من التحكيم  ، تم الحكم على عائلة الناجى بمدينة الفيوم بتقديم كفن  الى عائلة  الكيال بمركز الفيوم .


وفى حديقة منزل العمده ربيع سلطان عضو مجلس الشورى السابق  ، أقيم سرادقا كبيرا ،  بحضور المهندس عبد القادر الجارحى  الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم وعضو مجلس الشيوخ ،   وعددا من أعضاء مجلس النواب ،  وهم المهندس ربيع أبو لطيعة و منجود الهوارى  وكمال أبو جليل وأحمد مصطفى عبد الواحد والمهندس هشام والى .


أكد النائب سيد سلطان عضو مجلس النواب بدائرة مركز الفيوم والمشرف على جلسة الصلح فى كلمته ، بأن موافقة الطرفين من أفراد العائلتين  لحضور هذا الميعاد وجلسة الصلح لشئ مشرف  ، يستحقون عليه كل الشكر والتقدير

وفى نهاية الجلسة ، حمل عميد عائلة الناجى الكفن وقدمه لعميد عائلة الكيالين وسط هتافات الله أكبر من الحضور  ، ثم تعانقا  ، وأقسموا جميعا على كتاب الله بتصفية كافة الأجواء وبدء صفحة جديدة من الحب والأخاء وتبادل الزيارات بين أفراد العائلتين .

الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الناجى والكيال بالفيوم.. شاهد
الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الناجى والكيال بالفيوم.. شاهد
الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الناجى والكيال بالفيوم.. شاهد
الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الناجى والكيال بالفيوم.. شاهد
الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الناجى والكيال بالفيوم.. شاهد
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