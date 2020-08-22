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أخبار العالم

وفاة 1054 وإصابة 30355 شخصًا.. البرازيل تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت البرازيل يوم الجمعة عن وفاة 1054 شخصا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توثيق 30355 إصابة مؤكدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 3532330 حالة، والوفيات 113358 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البرازيل.

وسجلت البلاد وفق الأرقام المقدمة يوم الخميس، 45323 حالة إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 1204 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويوم الأربعاء أعلنت الصحة البرازيلية تسجيل 49298 إصابة جديدة بالعدوى و1212 حالة وفاة. 

وتشير البيانات المنشورة الخميس إلى أن حصيلة الوفيات بالوباء في دول أمريكا اللاتينية اقتربت من 250 ألفا.

والأسبوع الماضي، وجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقادات حادة لشبكة تلفزيون شهيرة في بلاده، في مواجهة جديدة بعد تحميلها إياه مسئولية كبيرة عن وفاة أكثر من 100 ألف شخص بكوفيد-19، متهما إياها بـ"الجبن".

واتهم بولسونارو محطة "تي في جلوبو" بالتعاطي مع خبر بلوغ حصيلة الوفيات 100 ألف وكأنه "نهائي كأس العالم"، وجاء في تغريدة له أن المحطة "جبانة ولا تحترم الموتى"

ومع تفشي كورونا في البرازيل قبل أشهر قلل بولسونارو من خطورة الأمر، واعتبر الفيروس "إنفلونزا خفيفة" مشككا في دواعي أوامر الإغلاق التي اتّخذها حكام ولايات برازيلية عدة، ومشددا على أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوات يمكن أن تكون "أكثر فتكا من الفيروس
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