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توك شو

مراد وهبة: كليات التربية خطوة أساسية في إصلاح التعليم.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:30 ص
مراد وهبة المفكر
مراد وهبة المفكر والفيلسوف المصرى
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قسم التوك شو
قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف المصري، إن كليات التربية خطوة أساسية فى إصلاح التعليم، وذلك لأنها المصدر الوحيد الذى يخرج معلمين لجميع مراحل التعليم الأساسي ما قبل التعليم الجامعى.


وأضاف وهبة، خلال حواره على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن عدد هذه الكليات بلغ 28 كلية فى مصر،  مؤكدا أن بها بعضا من العناصر  الإخوانية.


وأشار إلى أن الدليل الأول على ذلك هو أنه عقب ثورة 52 كان الرئيس السابق عبد الناصر على صلة بتنظيمين هما تنظيم الإخوان وتنظيم حدتو الشيوعى، وذلك للتعرف على الآراء والمبادئ الموجودة فى التنظيمين.


وأوضح أن عبد الناصر كان شخصا متدينا بطبعه وكان يظن أن الإخوان هو تنظيم كذلك متدين فى الحدود، وأبدى ترحيبه بهم فى دائرة التعليم بعد الخروج من الصدام المحصور فى الصراع على السُلطة.
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