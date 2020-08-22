رانيا فريد شوقي تنشر صورا من كواليس مسلسل "قوت القلوب"

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت رانيا فريد شوقي من كواليس مسلسل "قوت القلوب "وكتب معلقا: اصدقائي الحلوين اجمد مدير تصوير و اضاءة هيثم ناصر و العشرة الحلوة اشتغلنا أحلي مسلسلات مع بعض المخرج المنفذ علاء وجدي ومخرج لوكشن محمود الشربيني اثناء تصوير مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني





وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، في تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.





اقرأ أيضًا :



