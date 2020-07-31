بـ المايوه.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل داخل حمام السباحة

نشرت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت فيها، ترتدي المايوه داخل حمام السباحة، مستخدمة عوامة على شكل حصان.
وعلقت ابنة رانيا فريد شوقي، على صورها في حمام السباحة، بالإنجليزية قائلة: «التوقع مقابل الواقع»، لتنهال عليها التعليقات والإعجابات، من الأصدقاء والمتابعين.
وكانت ملك عوض، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.
وظهرت ملك عوض برفقة والدتها الفنانة رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ عدة أشهر بأحد الفنادق الكبرى في مصر.