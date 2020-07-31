AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ المايوه.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل داخل حمام السباحة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:10 م
ابنة رانيا فريد شوقى
ابنة رانيا فريد شوقى
Advertisements
سعيد فراج
نشرت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت فيها، ترتدي المايوه داخل حمام السباحة، مستخدمة عوامة على شكل حصان. 



وعلقت ابنة رانيا فريد شوقي، على صورها في حمام السباحة، بالإنجليزية قائلة: «التوقع مقابل الواقع»، لتنهال عليها التعليقات والإعجابات، من الأصدقاء والمتابعين. 



وكانت ملك عوض، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.


وظهرت ملك عوض برفقة والدتها الفنانة رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ عدة أشهر بأحد الفنادق الكبرى في مصر.


View this post on Instagram

Expectation Vs Reality 🤡

A post shared by Malak Awad (@malakawadd) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نمبر وان.. نجم مسرح مصر يسخر من محمد رمضان

بـ بنطلون مقطع.. رانيا فريد شوقى تثير الجدل من أمام البحر

إصابة شقيقة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا.. تفاصيل

ملك قورة تبهر متابعيها بمجموعة صور جديدة.. شاهد

رسالة شديدة اللهجة من ملك أحمد زاهر إلى منتقدي والدها

ترشيحاتنا

سيدة تقتحم زفاف عريس وتتهمه بحملها منه.. فيديو

شاطرة زي أبوها.. مكة محمد صلاح تفوز بجائزة في الملاهي.. شاهد

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

أبرزهم رونالدو وجريزمان.. صفقات تجمدت بعد تراجع السعودية عن شراء نيوكاسل

تحذير جديد.. منظمة الصحة العالمية: آثار جائحة كورونا تمتد لعقود

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنع الانتفاخ وتنقص الوزن.. احرص على تناول هذه الأطعمة في العيد

بفستان جذاب.. حنان مطاوع بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها.. شاهد

حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركي