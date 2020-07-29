شاه.. رانيا فريد شوقي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وحازت الصورة علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات ما بين " قمر ، احلي رانيا ، ربنا يحميكي يا حبيبتي ".





وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي ، في تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.





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ومسرحية "الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.



