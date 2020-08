نتفليكس تستعد لعرض الموسم الرابع من The Crown

تستعد شبكة نيتفليكس لعرض الموسم الرابع من مسلسل The Crown في 15 نوفمبر المقبل، وتظهر أوليفيا كولمان وهى تجسد دور الملكة إليزابيث وقصة زواج ديانا من الأمير تشارليز.

يعد مسلسل The Crown، من أهم المسلسلات التى تدور حول العائلة الملكية فى بريطانيا، حيث إنه يكشف الكثير من الجوانب المختلفة للحياة فى القصر الملكى، وهذه بعض من الأسباب التى تشجع من لم يشاهده على مشاهدته، خاصة قبل طرح الموسم الرابع من العمل الذى من المقرر له أن يطرح 15 نوفمبر.





مسلسل The Crown يدور فى إطار درامى ممتع، وابتعد عن الملل بشكل كبير.وتم استخدام امكانيات متميزة لـ تصوير مسلسل The Crown مما يأخذ المشاهد حيث تعيش العائلة الملكية، وهو من بطولة الممثلة العالمية أوليفيا كولمان الحاصلة على جائزة الأوسكار عن دورها فى فيلم The Favourite.