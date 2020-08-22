شياطين في ثوب أم وأب.. عذبا ابنهما حتى الموت لتبوله لا إراديًا

كانت اللحظات الأخيرة في حياة طفل في الـ 4 من عمره مأساوية لدرجة لا تحتمل، فبدلًا من أن تمتد إليه أيادي الأم والأب، عذبته وقتلته بكل قسوة، بعد أن اعتديا عليه جنسيًا وضرباه حتى الموت، وكل هذا لتبوله في سرواله عن طريق الخطأ.









عانى "نوح كواترو"، البالغ من العمر 4 سنوات، من عدة إصابات خطيرة، بعد أن فقد والده "خوسيه ماريا كواترو جونيور" البالغ من العمر 28 عامًا، أعصابه بسبب تبوله في سرواله، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.











وتم اتهام الأب "كواترو جونيور"، ووالدة نوح "أورسولا إيلين خواريز"، البالغة من العمر 26 عامًا، بالقتل والتعذيب بعد وفاته في بالمديل، وقد اعترفا أنهما غير مذنبين.









كما أنكر الأب كواترو الاعتداء الجنسي على ابنه، وادعى زورًا أنه كاد أن يغرق في بركة سباحة، ولكن وفقًا لتقرير الشرطة، قام كلا الوالدين بتعذيب نوح الصغير في الأشهر الأربعة التي سبقت وفاته.









يزعم المدعون أن كواترو يعتقد أن نويل لم يكن ابنه، لكن اختبارات الحمض النووي أكدت أنه كان ابنه بالفعل، لتعترف والدة نوح قائلة: "كدت أن أقتله مرات عديدة، وكان علي أن أقوم بإنعاش القلب حتى يستيقظ ويبقى على قيد الحياة بشكل صحيح".