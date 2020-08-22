أول جنازة في البيت الأبيض منذ 57 عامًا.. تعرف لمن هي

للمرة الأولى منذ عام 1963 تقام شعائر جنائزية داخل البيت الأبيض، فقد أقام دونالد ترامب جنازة خاصة في البيت الأبيض لشقيقه الأصغر روبرت الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 71 عامًا.









توفي أصغر شقيق للرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 71 عامًا، في نيويورك في نهاية الأسبوع الماضي بعد "إصابته بنزيف في المخ جراء سقوطه مؤخرًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.











خيم الحزن على الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلانيا ترامب عندما كانا يشاهدان نعش روبرت وهو ينقل من الرواق الشمالي للبيت الأبيض ونزولًا على الدرج إلى جلسة بعد ظهر يوم الجمعة.









وقد شوهدت ميلانيا وهي تحاول تهدئة زوجها بينما كان نعش أخيه يُقاد أسفل الدرج ويعزف على المزمار في الخلفية.









وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها جنازة في البيت الأبيض منذ جنازة الرئيس جون كينيدي عام 1963، كما أن روبرت هو واحد فقط من ثلاثة من غير الرؤساء المعروفين الذين أقاموا جنازاتهم في البيت الأبيض.



