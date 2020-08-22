ترامب يعتدي على صغار الدببة.. صفقة أمريكية خطيرة تهدد البيئة

حذر الصندوق العالمي للطبيعة من أن الدببة القطبية معرضة للقتل بسبب خطط الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب » التي وصفوها بـ "المزعجة" للتنقيب عن النفط في أكبر ملجأ للحياة البرية في ألاسكا.





لم تمس محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية يد منذ أكثر من 60 عامًا، حيث تعد موطنًا لما يصل إلى 950 دبًا قطبيًا مهددًا بالانقراض أو الموت إذا تم طردهم من مناطق تكاثرهم الطبيعية وقد يصل الأمر إلى أسوأ من ذلك.

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وذلك بسبب تعطش إدارة ترامب للنفط داخل الأراضي المجمدة في ألاسكا، وقد أعلن وزير الداخلية في البيت الأبيض «ديفيد برنهاردت» عن خطط برنامج تأجير النفط والغاز الموجودين في ملجأ الدببة في 17 أغسطس.





في صفقة مثيرة للجدل مهدت الطريق لبدء الحفر بحلول عام 2022، تسمح هذه الخطوة ببيع حقوق الحفر بالمزاد العلني في المنطقة الساحلية التي تبلغ مساحتها 1.56 مليون فدان، والتي وصفت بأنها صفقة "مهددة" للدببة القطبية، وتخاطر "ببقائها على المدى الطويل".





يساور الخوف النشطاء من بينهم «إليزابيث كروجر» مديرة الحياة البرية للقطب الشمالي في الصندوق العالمي للطبيعة، ومقرها في أنكوريج بألاسكا، حيث تعتقد أن خطة البيت الأبيض المقلقة ستؤدي إلى "تفاقم" آثار تغير المناخ وستترك صغار الدببة القطبية في خطر كبير يتمثل في الموت المبكر الذي كان من الممكن تجنبه.





تتداخل منطقة الحفر تمامًا مع السهل الساحلي الذي يعد ذا أهمية قصوى بالنسبة للدببة القطبية، وهي خطوة مزعجة ومهددة للبيئة، تقول إليزابيث: "مخاوفي الأساسية هي أشبال الدببة لوجود آلات ثقيلة وصاخبة بشكل لا يصدق تغزو تلك المناطق حيث تربي الدببة القطبية صغارها". يمكن للآلات سحق أوكار الدب القطبي، مما قد يسفر عن مقتل أم واثنين أو ثلاثة أشبال، إذا لم يتم سحقهم بالكامل دون النظر إليهم، كما أن هناك وجود لاحتمال أن ينزعجوا ويخافوا فيهربوا بعيدًا عن أوكارهم مبكرًا مما قد يؤدي إلى الموت المبكر للأشبال. إن التحدي الأساسي للدب القطبي هو تغير المناخ وفقدان الجليد البحري، وهذه الصفقة ستفاقم الأمر، إذ ستؤثر التطورات الإضافية في النفط والغاز وتساهم بشكل سلبي كبير على تغير المناخ.



