الطلاب يشيدون بتعاون مسئولي معامل تنسيق جامعة عين شمس في تسجيل الرغبات

أشاد طلاب الثانوية العامة المتواجدون الآن بمعامل تنسيق جامعة عين شمس، بالتنظيم والتسهيلات المتاحة لهم، والتعاون التام في إرشاد الطلاب وتسهيل مهمة تسجيل الرغبات في أول أيام المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020.









وقال الطلاب في تصريحات خاصة لصدى البلد: "تم استقبالنا من جانب مسئولي معامل التنسيق بشكل محترم جدا، وساعدونا في كتابة الرغبات على أجهزة الحاسب اللي، وكان هناك اهتمام بالغ بتحقيق التباعد اللازم بين كل طالب وآخر منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الطلاب أن عدد الطلاب داخل المعمل لا يزيد عن 20 طالبا، وكل طالب معه مرافق واحد فقط لمساعدته في كتابة الرغبات، البالغ عددها 75 رغبة يتم كتابتها حسب الموقع الجغرافي.



