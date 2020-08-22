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تعليم

الطلاب يشيدون بتعاون مسئولي معامل تنسيق جامعة عين شمس في تسجيل الرغبات

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:52 ص
تسجيل الرغبات
تسجيل الرغبات
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قســـم التعليــــم
أشاد طلاب الثانوية العامة المتواجدون الآن بمعامل تنسيق جامعة عين شمس، بالتنظيم والتسهيلات المتاحة لهم، والتعاون التام في إرشاد الطلاب وتسهيل مهمة تسجيل الرغبات في أول أيام المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020.


وقال الطلاب في تصريحات خاصة لصدى البلد: "تم استقبالنا من جانب مسئولي معامل التنسيق بشكل محترم جدا، وساعدونا في كتابة الرغبات على أجهزة الحاسب اللي، وكان هناك اهتمام بالغ بتحقيق التباعد اللازم بين كل طالب وآخر منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الطلاب أن عدد الطلاب داخل المعمل لا يزيد عن 20 طالبا، وكل طالب معه مرافق واحد فقط لمساعدته في كتابة الرغبات، البالغ عددها 75 رغبة يتم كتابتها حسب الموقع الجغرافي.

من جانبه، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 15 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020 /2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح السيد عطا أنه سيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح اليوم السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.
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