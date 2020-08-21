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تعليم

تنسيق 2020.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة غدا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:40 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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أحمد علام - مريم عزت

تستقبل معامل تنسيق جامعة القاهرة، غدًا، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2020- 2021، وتستمر في العمل طوال فترة التنسيق.


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ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.


وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه لاستقبال الطلاب الراغبين في التسجيل، حيث تضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.

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