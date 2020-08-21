AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مدير تعليم الإسماعيلية: مستعدون لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:08 ص
الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف قبيصي
Advertisements
انجي هيبة
أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، جاهزية المديرية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020 والمقرر أن تبدأ غد السبت وتستمر حتى الأربعاء 2 من سبتمبر المقبل .

اقرأ أيضا :

وتابع: سيؤدي امتحانات الدور الثاني 1359 طالب وطالبه الامتحان في عدد 3 لجان وهي لجنة مدرسة السادات الثانوية العسكرية والمخصصة للطلاب البنين بالمدينة ولجنة مدرسة ام الابطال الثانوية والمخصصة للطالبات بالمدينة ولجنة مدرسة الزهور الثانوية والمخصصة لطلاب وطالبات الإدارات الخارجية.

وأضاف أنه تم الاطمئنان علي اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي تبذلها  الوزارة من توزيع مخصصات المديرية من أدوات الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغيرها حيث تم توزيعها على جميع لجان الدور الثاني .

واختتم الدكتور خالد خلف قبيصي أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية أصدر تعليماته بمتابعة تجهيز كافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها وتركيب البوابات الالكترونية للتعقيم استعدادًا لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والصيانة وتجهيز الاستراحات الخاصة بالسادة المراقبين والملاحظين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

37 لجنة للطلاب.. تجهيز 21 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية.. صور

للوقوف على جاهزيتها .. محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة.. انتشار أمني أمام لجان دمياط وسط إجراءات احترازية

امتحانات الثانوية العامة .. جولة تفقدية لمسئولي الإسماعيلية باللجان

قبل دخول لجنة ثانوية عامة.. محافظ الإسماعيلية يخضع لقياس درجات الحرارة

للاطمئنان على سير الامتحانات.. محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

خردة بشرية.. ميليشيات مصراتة تفضح مرتزقة أردوغان في ليبيا

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

من بينها الوضوء قبل دخول المسجد.. الأوقاف تعلن إجراءات عودة صلاة الجمعة بالمساجد .. فيديو

شاهد.. الغرفة السرية في أستراليا.. الأكثر هدوءا على وجه الأرض

برفقة يسرا وإلهام شاهين.. شاهد أحدث ظهور لبوسى شلبى من عطلتها الصيفية

للمرة الثانية.. ميجان ماركل تنهر الأمير هاري خلال اجتماع

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد

بفستان أصفر.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور لها برفقة بوسي شلبي