مدير تعليم الإسماعيلية: مستعدون لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، جاهزية المديرية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020 والمقرر أن تبدأ غد السبت وتستمر حتى الأربعاء 2 من سبتمبر المقبل .





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وتابع: سيؤدي امتحانات الدور الثاني 1359 طالب وطالبه الامتحان في عدد 3 لجان وهي لجنة مدرسة السادات الثانوية العسكرية والمخصصة للطلاب البنين بالمدينة ولجنة مدرسة ام الابطال الثانوية والمخصصة للطالبات بالمدينة ولجنة مدرسة الزهور الثانوية والمخصصة لطلاب وطالبات الإدارات الخارجية.





وأضاف أنه تم الاطمئنان علي اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة من توزيع مخصصات المديرية من أدوات الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغيرها حيث تم توزيعها على جميع لجان الدور الثاني .





واختتم الدكتور خالد خلف قبيصي أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية أصدر تعليماته بمتابعة تجهيز كافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها وتركيب البوابات الالكترونية للتعقيم استعدادًا لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والصيانة وتجهيز الاستراحات الخاصة بالسادة المراقبين والملاحظين.