حراس القمة.. بالأرقام شناوي الأهلي يتفوق على جبل الزمالك

يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره الزمالك في التاسعة من مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري.
ونعرض لكم بالأرقام مقارنةً بين حارسي الأهلي والزمالك..
لعب أبو جبل، حارس مرمي نادي الزمالك، 10 مباريات، واستقبل ثلاثة أهداف، وخرج 7 مرات محافظا على شباكه في بطولة الدوري الموسم الحالي، وفي بطولة أفريقيا لعب 6 مباريات استقبل خمسة أهداف، وخرج في لقائين فقط بـ"كلين شيت".
على الجانب الآخر، شارك محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، في 18 مباراة في بطولة الدوري، واستقبل 5 أهداف فقط وخرج بـ 13 "كلين شيت"، في بطولة أفريقيا لعب 10 مباريات استقبل 5 أهداف، وخرج بـ 5 "كلين شيت".
ويخوض الأهلي اللقاء سعيا لمواصلة طريق الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب أسوان بالجولة الماضية؛ من أجل تعزيز موقعه في صدارة الجدول، واتخاذ خطوة حاسمة في طريقه للاحتفاظ بالدرع للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.
يدخل الأهلي مواجهة الزمالك مُتربعًا على قمة بطولة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها على مدار 20 جولة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين.
ويغيب عن الأهلي في مواجهة الزمالك اليوم كلا من: محمود متولي وأحمد الشيخ بداعي الإصابة، ومحمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف.
وجاءت قائمة الأهلي التي أعلنها الجهاز الفني عقب مران الأمس كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان، وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.
وكشفت مصادر خاصة داخل معسكر الأهلي، عن أن تشكيل الفريق الأحمر في تلك المباراة سيضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجاي وجيرالدو ومروان محسن.
ويغيب عن نادي الزمالك، عبدالله جمعة لحصوله على الإنذار الثالث، ومصطفى فتحي ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز للإصابة ، وشيكابالا وإمام عاشور للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر المصري.