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رياضة

حراس القمة.. بالأرقام شناوي الأهلي يتفوق على جبل الزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:17 م
الشناوى - ابوجبل
الشناوى - ابوجبل
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عبدالله هشام
يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره الزمالك في التاسعة من مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري.

ونعرض لكم بالأرقام مقارنةً بين حارسي الأهلي والزمالك..

لعب أبو جبل، حارس مرمي نادي الزمالك، 10 مباريات، واستقبل ثلاثة أهداف، وخرج 7 مرات محافظا على شباكه في بطولة الدوري الموسم الحالي، وفي بطولة أفريقيا لعب 6 مباريات استقبل خمسة أهداف، وخرج في لقائين فقط بـ"كلين شيت". 

على الجانب الآخر، شارك محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، في 18 مباراة  في بطولة الدوري، واستقبل 5 أهداف فقط وخرج بـ 13 "كلين شيت"، في بطولة أفريقيا لعب 10 مباريات استقبل 5 أهداف، وخرج بـ 5 "كلين شيت".

ويخوض الأهلي اللقاء سعيا لمواصلة طريق الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب أسوان بالجولة الماضية؛ من أجل تعزيز موقعه في صدارة الجدول، واتخاذ خطوة حاسمة في طريقه للاحتفاظ بالدرع للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

يدخل الأهلي مواجهة الزمالك مُتربعًا على قمة بطولة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها على مدار 20 جولة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة الزمالك اليوم كلا من: محمود متولي وأحمد الشيخ بداعي الإصابة، ومحمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي التي أعلنها الجهاز الفني عقب مران الأمس كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان، وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

وكشفت مصادر خاصة داخل معسكر الأهلي، عن أن تشكيل الفريق الأحمر في تلك المباراة سيضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجاي وجيرالدو ومروان محسن.

ويغيب عن نادي الزمالك، عبدالله جمعة لحصوله على الإنذار الثالث، ومصطفى فتحي ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز للإصابة ، وشيكابالا وإمام عاشور للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر المصري.

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