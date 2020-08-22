حراس القمة.. بالأرقام شناوي الأهلي يتفوق على جبل الزمالك

يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره الزمالك في التاسعة من مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري.





ونعرض لكم بالأرقام مقارنةً بين حارسي الأهلي والزمالك..





لعب أبو جبل، حارس مرمي نادي الزمالك، 10 مباريات، واستقبل ثلاثة أهداف، وخرج 7 مرات محافظا على شباكه في بطولة الدوري الموسم الحالي، و في بطولة أفريقيا لعب 6 مباريات استقبل خمسة أهداف، وخرج في لقائين فقط بـ"كلين شيت".





على الجانب الآخر، شارك محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، في 18 مباراة في بطولة الدوري، واستقبل 5 أهداف فقط وخرج بـ 13 "كلين شيت"، في بطولة أفريقيا لعب 10 مباريات استقبل 5 أهداف، وخرج بـ 5 "كلين شيت".



ويخوض الأهلي اللقاء سعيا لمواصلة طريق الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب أسوان بالجولة الماضية؛ من أجل تعزيز موقعه في صدارة الجدول، واتخاذ خطوة حاسمة في طريقه للاحتفاظ بالدرع للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

يدخل الأهلي مواجهة الزمالك مُتربعًا على قمة بطولة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها على مدار 20 جولة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين.



