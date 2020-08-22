وصلت 25 طعنا.. مجلس الدولة يتلقى طعنين جديدين على انتخابات الشيوخ

تلقت المحكمة الإدارية العليا، طعنين جديدين على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.





وبذلك تكون المحكمة تلقت 25 طعنا منذ فتح باب التظلمات من يوم الخميس الماضي، تفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من اليوم وحتى 31 أغسطس.





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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.





وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من الخميس الماضي.