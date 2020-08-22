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محافظات

إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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البحيرة : قسم المحافظات
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة. 

وأسفرت الحملة عن إزالة ٤ حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة تابعة للرى على ترعة المحمودية بنطاق المدينة، تنوعت ما بين "مباني، وتشوينات"، وذلك بمساحة ١٢٥٠ مترا مربعا. 

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. 

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية، الدلنجات، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة. 

و أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدى على مساحة 1416 م2 عبارة عن إزالة عدد 6 حالات تعدي بمساحة 800 م٢ عبارة عن مبانى بنطاق قري كفر نكلا وأريمون وفيشا بالمحمودية.

كما تم إزالة  4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 616 متر مربع بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية
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