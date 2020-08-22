بفيديو قصير.. هبة نور تبهر متابعيها على شاطئ البحر

شاركت النجمة السورية هبة نور جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو جديدا".

ظهرت هبة نور بإطلالة جذابة، ترتدى كاش مايوه باللون الاسود وهي تستعرض جمالها على شاطئ البحر، نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال هبة نور مشاركتها فى مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وظهرت نور بشخصية "زمردة".



وشارك في الجزء الثاني من "الحرملك" كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

