AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفيديو قصير.. هبة نور تبهر متابعيها على شاطئ البحر

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:56 م
هبة نور
هبة نور
Advertisements
محمد بدران

شاركت النجمة السورية هبة نور جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو جديدا".

ظهرت هبة نور بإطلالة جذابة، ترتدى كاش مايوه باللون الاسود وهي تستعرض جمالها على شاطئ البحر، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هبة نور مشاركتها فى مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وظهرت نور بشخصية "زمردة".

وشارك في الجزء الثاني من "الحرملك" كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساندى:عقلك شيء قوي لما هتملاه بأفكار إيجابية

شاهد.. ساندي توجه سؤالا لجمهورها عبر انستجرام

بـ جامب سوت مشجر.. شاهد هبة نور بـ إطلالة جذابة

أفتقد شعري الطويل.. ساندي تستعيد ذكرياتها في باريس

ساندى على تستعرض جمالها على ضفاف النيل.. شاهد

فستان ألوان.. هبة نور تتألق في إطلالة كلاسيكية ساحرة.. شاهد

ترشيحاتنا

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

مروان محسن يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك

في عيد ميلاد حنان سليمان.. تعرف على عمرها الحقيقي

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

كاذبون.. تحذير هام من شركة مصر للبترول

مستشار الرئيس للصحة: مازلنا في الموجة الأولى لكورونا والأعداد ستزيد بداية من أكتوبر ..فيديو

AdvertisementS

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

وداعا يا حبيبي.. نجم ليفربول يسخر من محمد صلاح

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أسعار ومواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو