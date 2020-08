بفيديو قصير.. هبة نور تبهر متابعيها على شاطئ البحر

View this post on Instagram

يقولون أن المشي على الماء معجزة ، لكن بالنسبة لي المشي على الارض بسلام هي المعجزة الحقيقية ⚓️✨. #تيش_نات_هان #السلام #الحب #هبة_نور #hebanour #mysyria