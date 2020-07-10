بعد كشفها عن سبب طلاقها.. الجمهور يطارد هبة نور

حلولها ضيفة على برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه المذيع اللبناني هشام حداد على شاشة قناة "لنا" السورية. تصدرت الفنانة هبة نور ، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد كشفها عن أسباب طلاقها أثناء





قالت هبة نور، إنها تزوجت رجلًا سوريًا بعد علاقة حب جمعتهما لكنها قررت الأنفصال عنه بسبب خيانته المتكررة لها، حيث أشارت إلى إنها سامحته في المرة الأولى لكن قررت الإنفصال في المرة الثانية.









يذكر أن شاركت النجمة السورية هبة نور متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بجلسة تصويرية جديدة".





تألقت هبة نور جامب سوت مشجر، ورفعت شعرها البنى للخلف على كتفيها بطريقة ناعمة، نالت إعجاب متابعيها.