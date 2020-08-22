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أخبار العالم

قنص الطفلة رويدا في تعز جريمة ضد الإنسانية.. الأمم المتحدة تتجاهل ووزير الإعلام اليمني يستهجن

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:10 م
الطفلة اليمنية التي
الطفلة اليمنية التي قنصتها ميليشيات الحوثي
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محمود نوفل
أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الارياني عن أسفه لتجاهل المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث للجريمة الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران والمتمثلة بقنص الطفة رويدا في مدينة تعز.

وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تلك الجريمة التي هزت الرأي العام اليمني وضمير كل إنسان حر، تركت علامة استفهام كبيرة حول حيادية المبعوث الاممي، واستمرار تجاهله لجرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية".

وقال ان استمرار هذا الصمت عن جرائم المليشيا الحوثية وانتهاكاتها المتواصلة بحق المواطنين في عموم اليمن وفي تعز على وجه الخصوص وآخرها جريمة القنص الوحشي للطفلة ‎رويدا، هو بمثابة ضوء اخضر لاستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيون بشكل يومي.

وناشد الارياني المبعوث الأممي، مغادرة مربع الصمت والتوقف عن مداهنة المليشيا الحوثية، والادانة الصريحة لهذه الجريمة النكراء وكل جرائم المليشيا التي تشكل وصمة عار في جبين الانسانية، والعمل على تقديم المسئولين عنها للمحاسبة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.
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