ده بتاع جدتك.. عروسة تتعرض للتنمر بعد نشر فستان زفافها.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إحدى الفتيات قررت نشر فستان خطبتها 7على حسابها لمشاركة أصدقائها و متابعيها فرحتها به بعد أن قدم لها حبيبها هدية عبارة خاتم بحجر أزرق اللون بمناسبة خطبتها .





سخر بعض المتابعين على صفحتها من موضة الفستان الغريبة ، و التي تشبه الصيحات القديمة للفساتين ، فكانت بعض التعليقات عبارة عن تهنئة للعروس بتلك اللحظة السعيدة ، و البعض الآخر يتعجب من الموضة القديمة و تفاصيل الفستان الغريبة .





علق أحد الرواد على الصورة بسخرية شديدة من شكله " هذا الفستان يخص جدتك ، أليس كذلك؟!" ، و كان ذلك التعليق أكثرهم حدة و غضب عدد كبير من أصدقاء الفتاة من ذلك التعليق .

تعرضت فتاة للتنمر الشديد بعد نشر صور فستان خطبتها على حسابها على فيس من خلال التعليقات على الصور فقد كان النقد حادا للغاية حتى وصل للتنمر .