AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ده بتاع جدتك.. عروسة تتعرض للتنمر بعد نشر فستان زفافها.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:59 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تعرضت فتاة للتنمر الشديد بعد نشر صور فستان خطبتها على حسابها على فيس من خلال التعليقات على الصور فقد كان النقد حادا للغاية حتى وصل للتنمر . 

وفقا لما  ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إحدى الفتيات قررت نشر فستان خطبتها 7على حسابها لمشاركة أصدقائها و متابعيها فرحتها به بعد أن قدم لها حبيبها هدية عبارة خاتم بحجر أزرق اللون بمناسبة خطبتها . 

سخر بعض المتابعين على صفحتها من موضة الفستان الغريبة ، و التي تشبه الصيحات القديمة للفساتين ، فكانت بعض التعليقات عبارة عن تهنئة للعروس بتلك اللحظة السعيدة ، و البعض الآخر يتعجب من الموضة القديمة و تفاصيل الفستان الغريبة . 

علق أحد الرواد على الصورة بسخرية شديدة من شكله " هذا الفستان يخص جدتك ، أليس كذلك؟!" ، و كان ذلك التعليق أكثرهم حدة و غضب عدد كبير من أصدقاء الفتاة من ذلك التعليق . 
ده بتاع جدتك.. عروسة تتعرض للتنمر بعد نشر فستان زفافها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غيرة قبل الزواج.. عروس تثير غضب أصدقائها بسبب فستان حماتها قبل حفل الزفاف.. صور

ترشيحاتنا

أما بييجي بنكسب.. أمير مرتضى: أتوبيس الزمالك وصل اليوم لـ استاد القاهرة

أرخص 7 سيارات suv كبيرة للعائلات والمصايف في مصر.. أسعار ومواصفات.. صور

إطلالات متميزة.. مي حلمي تبرز جمالها بـ 10 صور بعد انفصالها

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة هيكل عظمي حتى الآن والمرحلة التالية ستربطه بحياة الناس

فضل سورة الملك.. وماذا تفعل في قبر الميت؟

بعد واقعة مؤمن زكريا.. النواب يقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارات البرمائية حقيقة وليست خيالا.. صور

قبل انتهاء موسمها.. طريقة تخزين البامية

فوائد البابونج سحرية للرجال والقولون والصدر