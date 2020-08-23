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فريق الأهلي مهلهل.. وائل الإبراشي يشن هجوما على المارد الأحمر بعد الهزيمة من الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:11 ص
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن فوز نادى الزمالك، على الأهلى 3 / 1 فى القمة 120 بالدورى الممتاز، سيترتب عليه مكاسب عدة للقلعة البيضاء، بعد الاداء المهلهل وغير المتماسك الذى ظهر به لاعبو القلعة الحمراء اليوم,

وتابع: "كعب الأهلى على الزمالك كان عالي طيلة السنوات الماضية فى مبارايات القمة، ولكن الزمالك كسر هذه القاعدة اليوم.. والهدف الثالث أثبت أنه بطل الوقت الضائع".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه  حتى اللحظات الأخيرة كان نادى الزمالك الأفضل والأحسن، الأمر الذى يؤكد أن الأهلى يحتاج إلى عملية إصلاح وترميم حتى لو انه على قمة الدورى أو يوجد إصابات كثيرة بين صفوفه.

وأكد "الإبراشى"، أن معايير القمة مختلفة تمامًا عن أى مباراة أخرى ولا تخضع لأية حسابات عادية، وتابع:" الـ8 دقائق وقت بدل ضائع فى القمة الـ120 يعد مباراة تانية".
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