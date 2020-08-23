سيارة «رامTrx 2021».. تغوص تحت الماء لمسافة 32 مترا

أصبحت سيارات الدفع الرباعي مطلبًا مهما لكثيرون من الافراد الذين يعشقون المغامرة ويهون التحدي والسير على الطرق الواعرة غير المنتظمة.





تتميز سيارة Hellcat 2021 Ram 1500 Trx بالعديد من المميزات والإمكانيات التي تتيح لها فرصة كبيرة في خطف قلوب عشاق السيارات





تحتوي السيارة على محرك تبلغ قوته 702 حصان بقوة 6.2 لتر V8 بسعة 6.2 ليتر، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية، ومن صفر حتى سرعة 108 ميلا في الساعة خلال 12.9 ثانية.





وتأتي السيارة رامTrx 2021، بتصميم خارجي جديد، يتناسب مع شكلها الضخم والقوي، أنها تستطيع السير والغوص تحت الماء بعمق يصل إلى 32متر.





تتمتع السيارة بأنظمة الأمن والأمان التي توفر الحفاظ على مسافة آمنة بين الشاحنة والمركبات الأخرى من حولها أثناء القيادة لتجنب حوادث السير.





وتتميز رام بوجود إضافات تقنية جديدة سهلة وتوفر سبل الراحة والأمان للركاب من خلال شاشة معلومات مع أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع تمتعها براديو SiriusXM متصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي من ماركة Harman Kardon مكون من 19 سماعة مكبرة.









كما تم تسمية السيارة بهذا الاسم نسبة إلى أحد أسماء السيارات القوية في الشركة المصنعة وهو اسم ديناصور قوي، إشارة لأداء السيارة وقوتها



